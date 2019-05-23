Главу Ford Sollers назначили гендиректором УАЗа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Генеральным директором Ульяновского автозавода стал глава Ford Sollers Адиль Ширинов, говорится в сообщении Sollers.
Он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова.
"Ключевыми задачами А. Ширинова в новой должности станет реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ локализации компонентной базы, создание общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети", — прокомментировал назначение Швецов.
При этом Ширинов останется во главе совместного предприятия Sollers и Ford, пояснил РИА Новости представитель Sollers.
В последние годы Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers по стабилизации бизнеса. В компании отметили, что он внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России.
Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора Sollers и вел все коммерческие переговоры с партнерами. Перед этим он руководил развитием производства в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах.
В марте Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей. При этом компания будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) с помощью модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers перейдет к российской компании.
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