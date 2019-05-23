Главу Ford Sollers назначили гендиректором УАЗа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Генеральным директором Ульяновского автозавода стал глава Ford Sollers Адиль Ширинов, говорится в сообщении Sollers.

Он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова.

"Ключевыми задачами А. Ширинова в новой должности станет реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ локализации компонентной базы, создание общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети", — прокомментировал назначение Швецов.

При этом Ширинов останется во главе совместного предприятия Sollers и Ford, пояснил РИА Новости представитель Sollers.

В последние годы Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers по стабилизации бизнеса. В компании отметили, что он внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России.

Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора Sollers и вел все коммерческие переговоры с партнерами. Перед этим он руководил развитием производства в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах.