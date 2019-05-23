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РИА Новости

Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога

23 мая, 12:02
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
"Я думаю, надо делать постепенно. Первое, что нужно сделать – так предложил, насколько я читал, и президент (Владимир Зеленский - ред.)... это освободить пленных. Полностью. Второе – диалог. Третье – прекращение огня. А четвертое – урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал Кравчук в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.
Дети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина
23 мая, 08:00
На Украине проведены репрессии за идею о мире
Он добавил, что лучше всего - просто "освободить территории, и на этом все закончится", но по его словам, у Украины такой возможности нет, что "вынуждает ее к политико-дипломатическому пути".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукУкраинаВ мире
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