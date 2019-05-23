Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.

"Я думаю, надо делать постепенно. Первое, что нужно сделать – так предложил, насколько я читал, и президент (Владимир Зеленский - ред.)... это освободить пленных. Полностью. Второе – диалог. Третье – прекращение огня. А четвертое – урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал Кравчук в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.

Он добавил, что лучше всего - просто "освободить территории, и на этом все закончится", но по его словам, у Украины такой возможности нет, что "вынуждает ее к политико-дипломатическому пути".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.