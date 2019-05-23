Мэр Екатеринбурга предложил вынести на референдум до семи мест для храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг предложил вынести на голосование не более 6-7 площадок для строительства храма Святой Екатерины, перечень площадок будет сформирован до конца следующей недели.

Горадминистрация начала сбор предложений от жителей по выбору места площадки для строительства храма Святой Екатерины, на сегодняшний день поступило около 6 тысяч предложений.

"Мы к четвергу следующей недели закончим сбор предложений… Так, 30-40 человек могут обработать в день 1,5 тысячи предложений, а у нас уже 6 тысяч. До конца следующей недели сформируем перечень площадок. После этого мы выходим на фонд (Святой Екатерины) и РПЦ, на приемлемость или неприемлемость. Но мы не сможем настаивать на чем-то, должен быть консенсус. Выносить на опрос 15 площадок бессмысленно. У меня в голове штук 6, может быть, 7", - сказал Высокинский на встрече с городской общественностью, поддерживающей идею строительства храма Святой Екатерины.

Он уточнил, что в настоящее время уже есть предложения по площадкам – например, около ледовой арены, около киноконцертного зала "Космос". "Если мы хотим найти консенсус, то давайте его искать – не готов я сегодня, вот 3 (площадки) и все. Давай посмотрим, какие есть резервы, чтобы не обострять", - сказал он.

Также он пояснил, что "мы договорились, что он (храм) должен стоять в центре".