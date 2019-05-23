В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Введение новой должности заместителя директора школ по безопасности могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях, заявил заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.

"В последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, имеется в виду так называемый скулшутинг. Стандартных мер безопасности – установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранных предприятий – уже недостаточно. Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса", - сказал Морозов.

Он отметил, что в обязанности заместителя директора нужно включить организацию и реализацию профилактики среди родителей и учеников. Должностную инструкцию предлагается направить главам регионов для возможного использования в образовательных учреждениях.