В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Введение новой должности заместителя директора школ по безопасности могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях, заявил заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.
"В последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, имеется в виду так называемый скулшутинг. Стандартных мер безопасности – установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранных предприятий – уже недостаточно. Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса", - сказал Морозов.
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Он отметил, что в обязанности заместителя директора нужно включить организацию и реализацию профилактики среди родителей и учеников. Должностную инструкцию предлагается направить главам регионов для возможного использования в образовательных учреждениях.
Всероссийский форум "Антитеррор" проходит c 22 по 24 мая в Красноярске в МВДЦ "Сибирь", в павильонах выставочного центра и на уличной территории представлены региональные управления МЧС, ФСИН, Росгвардии, ГИБДД. В рамках форума традиционно проходят показательные выступления спецподразделений и кинологов, демонстрация техники силовых структур. Также работают детские обучающие площадки, проводятся эстафеты и викторины.
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