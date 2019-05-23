В центре Рима загорелся автобус

РИМ, 23 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Городской микроавтобус загорелся в четверг утром в историческом центре Рима на знаменитой улице Систина, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в муниципальной транспортной компании Atac.

"Речь идет об электрическом транспортном средстве, которое всего несколько дней назад стало использоваться на городском маршруте в центре. Причины инциденты выясняются, возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Водитель автобуса действовал строго в соответствии с должностными инструкциями: он немедленно высадил всех пассажиров, использовал портативный огнетушитель и вызвал на место происшествия пожарных", - сообщил агентству представитель Atac.

Столичные пожарные быстро справились с огнем, в результате пожара была повреждена лишь задняя часть автобуса, где расположена силовая установка. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал. Муниципальная полиция на время перекрыла движение по улице Систина, однако в настоящее время оно уже восстановлено.