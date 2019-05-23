В Подмосковье потушили пожар у оборонного завода "Рубин"

Ранее сообщалось о возгорании мусора на площади 25 квадратных метров на открытой площадке в 300 метрах от оборонного завода "Рубин".

Как уточнили РИА Новости в МЧС России, в 11.46 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем вели 20 человек и семь единиц техники.