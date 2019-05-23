В Подмосковье потушили пожар у оборонного завода "Рубин"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Открытое горение вблизи оборонного завода "Рубин" в подмосковной Балашихе ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании мусора на площади 25 квадратных метров на открытой площадке в 300 метрах от оборонного завода "Рубин".
"Открытое горение ликвидировано, продолжается проливка [чтобы не допустить повторного возгорания]", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в МЧС России, в 11.46 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем вели 20 человек и семь единиц техники.
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