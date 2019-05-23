В Биробиджане из битумной ямы спасли огромного пса

Когда спасатели приехали на место происшествия на улице Советской, они услышали скулеж, но самой собаки видно не было, она уже почти утонула.

"Спасатели нашли ее по звукам, на поверхности виднелись только глаза и раскрывающаяся розовая пасть. Сотрудники МЧС быстро соорудили настил из подручных средств и с трудом вытащили пса, который весил около 30 килограмм и кусался", — рассказали в пресс-службе.