В Биробиджане из битумной ямы спасли огромного пса

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Биробиджане спасли из ямы с битумом 30-килограммовую собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Когда спасатели приехали на место происшествия на улице Советской, они услышали скулеж, но самой собаки видно не было, она уже почти утонула.
"Спасатели нашли ее по звукам, на поверхности виднелись только глаза и раскрывающаяся розовая пасть. Сотрудники МЧС быстро соорудили настил из подручных средств и с трудом вытащили пса, который весил около 30 килограмм и кусался", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : ГУМЧС по ЕАОСобака, спасенная из ямы с битумом
© Фото : ГУМЧС по ЕАО
Собака, спасенная из ямы с битумом
Собаку приютила волонтерская организация "Добрые руки". Пса уже отмыли от битума.