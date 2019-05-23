«Не смотри, у меня колени толстые». Стесняться своего тела - это нормально?

В мультфильме "Головоломка" есть одна цитата: "Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове?" Резонный вопрос, на самом деле. Потому что смотришь ты на девушку – ну писаная красавица, всё при ней! А начинаешь с ней говорить о внешности, и внезапно вылезает толпа тараканов: и толстая она, и волосы "как палки", и ноги кривые, и глаза слишком широко посажены… Ну кто тебе такую чушь сказал?! Откуда эти комплексы? Почему ты не считаешь себя красивой, а видишь в своём шикарном теле одни недостатки?