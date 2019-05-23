Журналисты МИА "Россия сегодня" получили престижные награды Минобороны

Заместитель начальника управления координации и оперативного выпуска Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Борис Милованов и собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" в Екатеринбурге Ольга Ерачина получили престижные награды Минобороны РФ

© Фото : МИА "Россия сегодня" Заместитель начальника управления координации и оперативного выпуска Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Борис Милованов и собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" в Екатеринбурге Ольга Ерачина получили престижные награды Минобороны РФ

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Заместитель начальника управления координации и оперативного выпуска Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Борис Милованов и собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" в Екатеринбурге Ольга Ерачина получили престижные награды Минобороны РФ в ходе торжественной церемонии "Медиа-Ас-2019".

Церемония вручения наград "Медиа-Ас-2019" прошла в среду в главном здании Минобороны РФ в Москве.

Борис Милованов был удостоен медали "Участнику военной операции в Сирии", он получил награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ведомственные медали Минобороны РФ также получили еще семь журналистов, в числе которых корреспонденты ТАСС, Первого канала, ВГТРК, НТВ, английской редакции RT, ТВЦ и "Известий".

Борис провел два месяца в Сирии в 2018 году, где освещал операцию по выводу мирных жителей и боевиков из Восточной Гуты, неоднократно находился на передовой. В ходе работы пул журналистов Минобороны, в котором работал Борис, дважды подвергался обстрелам.

Собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" в Екатеринбурге Ольга Ерачина стала победителем в номинации "Прорыв" премии "Медиа-Ас-2019", разделив награду с корреспондентом Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Константином Крыловым.

Ольга Ерачина получила награду за освещение деятельности Центрального военного округа.