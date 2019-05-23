В НАТО призвали Россию уйти из Крыма

Здесь вам не тут. Почему для Помпео Крым – это не Голаны

Когда американцам, которые всех за все обкладывают санкциями, указывают на их собственные промахи, те делают вид, что так и нужно, а остальные при этом неправы. И Крым, вернувшийся в РФ после референдума – это плохо, а отнятые оружием Голаны – хорошо.