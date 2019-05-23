В НАТО призвали Россию уйти из Крыма

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма России и требует вывести российские войска с полуострова. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич.
"Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией", — говорится в тексте его выступления, опубликованном на сайте НАТО.
Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, страны Запада также придерживаются этой позиции.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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"Заезженная пластинка"
Заявление Пича прокомментировали в Крыму. Сенатор от региона Сергей Цеков назвал эти призывы неадекватными.
"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотела бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем", — заявил парламентарий РИА Новости.
Спикер крымского парламента Ефим Фикс со своей стороны призвал главу военного комитета НАТО сменить риторику в отношении России.
"Это все напоминает заезженную пластинку. Пора прекратить пользоваться старыми заезженными "патефонами" <...>. Крым российский, и на этом поставлена точка. Мнение НАТО в этом вопросе нас не интересует. Пусть займутся своими делами, а Крым сам разберется, что ему делать", — сказал он.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов посоветовал не обращать на слова представителя НАТО внимания.
"Ничего нового он не сказал. Дежурные ритуальные фразы, отражающие твердолобую и неконструктивную позицию натовской военщины", — считает он.
"Это просто слова"
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал призыв НАТО вывести российские войска из Крыма безосновательным.
"В НАТО в свойственной им манере продолжают вводить в заблуждение мировую общественность и тиражировать ложь о том, что Крым был якобы аннексирован Россией. Безосновательные требования представителей Альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона, вернувшегося в состав нашего государства по воле граждан полуострова", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат добавил, что любые инсинуации по поводу принадлежности Крыма России будут провокацией и вмешательством во внутренние дела страны.
10 апреля, 15:34Здесь вам не тут. Почему для Помпео Крым – это не ГоланыКогда американцам, которые всех за все обкладывают санкциями, указывают на их собственные промахи, те делают вид, что так и нужно, а остальные при этом неправы. И Крым, вернувшийся в РФ после референдума – это плохо, а отнятые оружием Голаны – хорошо.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швытки видит в словах Пича косвенную поддержку позиции Украины.
"Безусловно, эти слова обречены на провал. Понятно, что Крым — это субъект России, он надежно защищен. Я думаю, что в НАТО это понимают, но им нужно еще раз показать свою позицию по отношению к Украине, тем более к новому президенту. Это для нас ничего не значит, это просто слова, которые повиснут в воздухе", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Антироссийская риторика и усиление активности
По мнению члена общественного совета при Минобороны Игоря Коротченко, заявление Пича свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не оставляет возможных планов применить военную силу против России в Черноморском регионе.
"Данное заявление еще раз показывает антироссийскую направленность политики НАТО. Когда подобное говорит один из высших чиновников Альянса, ставя под сомнение принадлежность Крыма к Российской Федерации, это лишний раз показывает, к чему готовится НАТО в военной сфере", — сказал он.
Эксперт отметил, что эта риторика вписывается в контекст действий блока на южных рубежах России.
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"В практическом плане мы наблюдаем усиление активности альянса в Черном море, где на постоянной, хотя и ротационной основе, чтобы не нарушать конвенцию Монтрё, находятся боевые корабли стран НАТО, в том числе оснащенные ударными комплексами. Кроме того, регулярно ведется воздушная разведка в районе полуострова", — пояснил он.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что военное руководство России хорошо осведомлено о планах НАТО и принимает необходимые меры по противодействию возможной угрозе.
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