МАК создал комиссию по расследованию возгорания Ан-2 на Ставрополье

Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019

© Фото : ГУМЧС Росси по Ставропольскому краю Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию авиационного происшествия на Ставрополье, сообщается на сайте МАК.

Ранее в среду ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что в селе Журавское самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в деревья и загорелся.

МАК сообщает, что в результате происшествия находившийся на борту пилот не пострадал, воздушное судно получило повреждения.