МАК создал комиссию по расследованию возгорания Ан-2 на Ставрополье

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию авиационного происшествия на Ставрополье, сообщается на сайте МАК.
Ранее в среду ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что в селе Журавское самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в деревья и загорелся.
МАК сообщает, что в результате происшествия находившийся на борту пилот не пострадал, воздушное судно получило повреждения.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.