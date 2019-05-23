В Петербурге систему уличного освещения хотят задействовать для сетей 5G

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном, военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению. Частотного ресурса не хватит на всех операторов, и Минкомсвязь призывала их объединиться в консорциум, но не все игроки к этому готовы. В апреле газета "Ведомости" сообщила, что президент РФ поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.