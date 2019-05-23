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РИА Новости

В Петербурге систему уличного освещения хотят задействовать для сетей 5G

23 мая, 11:32
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность использования системы уличного освещения для формирования сетей связи нового поколения 5G, сообщает в четверг аппарат вице-губернатора Максима Шаскольского.
"Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил СПб ГУП "Ленсвет" рассмотреть возможность заключения доходных договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения 5G. Такое поручение дано в рамках реализации программы повышения эффективности работы подведомственных предприятий и снижения расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.
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Как отмечают власти, при этом базовые станции сотовых операторов "должны соответствовать сложившемуся городскому архитектурно-эстетическому облику". Право собственности на объекты уличного освещения сохраняется за городом. Конструктивные решения должны предусматривать возможность демонтажа мобильных передатчиков без ущерба для системы освещения в случае прекращения действия договоров аренды с владельцами базовых станций.
По оценке Шаскольского, инфраструктура наружного освещения Петербурга открыта для внедрения инновационных цифровых технологий, а дополнительные доходы от размещения базовых станций могут быть направлены на реконструкцию и развитие системы освещения.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном, военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению. Частотного ресурса не хватит на всех операторов, и Минкомсвязь призывала их объединиться в консорциум, но не все игроки к этому готовы. В апреле газета "Ведомости" сообщила, что президент РФ поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
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