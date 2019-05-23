Китай показал прототип поезда, развивающего скорость 600 км/ч

МОСКВА, 23 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, который способен развивать скорость до 600 километров в час. . Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, который способен развивать скорость до 600 километров в час.

Состав сошел со сборочных линий в городе Циндао. Разработчики говорят, что испытания нового поезда должны быть завершены к 2022 году.

В минувшем году китайская пресса писала, что следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт движется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 1500 км/ч (416 м/сек).

Испытания сверхзвукового поезда планируется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транспортного университета в городе Чэнду (пров. Сычуань), сообщил один из руководителей проекта, профессор Чжан Вэйхуа.