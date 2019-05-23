Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей исследовала, как изменились цены овощного корзины за апрель и за последний год по данным статистики. За последний год овощной набор подорожал на 77%", - написал Дорошенко на странице в Facebook

По его словам, за год стоимость лука выросла в 3,5 раза, капуста – 2,7 раза, цена на картофель увеличилась на 37%, свеклы -16%, морковь – 1,5%.