Физики вычислили время постройки "рыбзавода каменного века" из Сибири

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Археологи и физики из Новосибирска смогли точно датировать и доказать существование ранее неизвестной культуры древних людей, квасивших рыбу и живших на территории юга Сибири в начале неолита. О результатах раскопок и замеров рассказывает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

"В двух независимых лабораториях, сначала в Германии, а потом в Новосибирске, были получены схожие результаты по анализу образцов костей животных из ям для заготовки рыбы. Они подтверждают правомерность отнесения неолитического комплекса памятника Тартас-1 к седьмому тысячелетию до нашей эры", — рассказывает Людмила Мыльникова из Института археологии и этнографии СО РАН

Все органические останки, в том числе костяные орудия труда и многие другие археологические артефакты, содержат в себе два типа атомов углерода – стабильный углерод-12 и нестабильный углерод-14, постепенно превращающийся в азот-14. Еще в середине XX века физики обнаружили. что сравнение долей этих изотопов позволяет достаточно точно вычислять возраст относительно свежих окаменелостей и человеческих артефактов, имеющих органическое происхождение.

В последние годы точность радиоуглеродной датировки резко выросла благодаря тому, что физики начали использовать ускорительные масс-спектрометры для вычисления возраста артефактов, способные находить даже самые незаметные следы углерода-14 в образцах органической материи. Единственный российский ускоритель такого типа был создан в Новосибирске в 2012 году в центре коллективного пользования СО РАН "Геохронология кайнозоя".

Эта установка помогла Мыльниковой и ее коллегам датировать одну из последних находок, которую новосибирские археологи сделали на территории юга Сибири, и открыть новую культуру, существовавшую на этой территории в каменном веке.

Дело в том, что четыре года назад академик Вячеслав Молодин и его коллеги из Института археологии и этнографии СО РАН нашли уникальный комплекс, своеобразный "рыбзавод" каменного века, проводя раскопки в окрестностях деревни Старый Тартас, расположенной на западе области.

Он представлял собой набор из двух жилых помещений и нескольких ям, где древние рыболовы квасили свой улов, защищая его от разложения. Внутри этих "технологических емкостей" археологи нашли останки лисиц, зайца, росомахи и собаки, которые, по всей видимости были принесены в жертву для обеспечения лучшего качества продукта.

© ИАЭТ СО РАН Орудия труда, найденные рядом с "рыбзаводом каменного века" в Новосибирской области © ИАЭТ СО РАН Орудия труда, найденные рядом с "рыбзаводом каменного века" в Новосибирской области

Вдобавок, ученые обнаружили рядом с ними разнообразные предметы из камня и кости и плоскодонную керамическую посуду. Эти артефакты заставили ученых предположить, что они имеют дело с ранее неизвестной барабинской культурой, существовавшей на юге Сибири примерно в седьмом тысячелетии до нашей эры.

С подобной гипотезой не согласились многие другие исследователи, посчитавшие, что Молодин и его команда нашли следы более поздней боборыкинской культуры, появившейся в регионе примерно на две тысячи лет позже.

Споры археологов помогли разрешить физики, работавшие с новосибирским масс-спектрометром, а также кости "жертвенных" животных из ям с рыбой. Ученые совместно извлекли из них обрывки белковых молекул, очистили их от примесей и подготовили для прохождения через ускоритель частиц.

Часть образцов была изучена на российском масс-спектрометре, а другие были чуть раньше отправлены для аналогичных замеров в немецком Центре археометрии имени Энгельхорна в Маннхайме. И те, и другие ускорители подтвердили теорию Молодина и его единомышленников – артефакты из Тартас-1 действительно относились к новой культуре.