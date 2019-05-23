Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали

РИМ, 23 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.

По основной версии следствия, 35-летний мужчина отвлекся от дороги во время вождения. Проведенный после аварии тест на алкоголь показал отрицательный результат. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитываются плохие погодные условия - дорожное полотно было мокрым из-за обильных дождей.

Водитель обвиняется в причинении гибели в результате дорожного инцидента. Для установления всех обстоятельств аварии следователи изъяли тахограф автобуса, который сыграет роль "черного ящика" транспортного средства.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что автобус без столкновения с другими автомобилями сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

Как сообщили РИА Новости в префектуре Сиены, в автобусе было 55 пассажиров.

Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По словам российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.