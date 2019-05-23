Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с "Путиным" в роли ведущего

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запуск британского ток-шоу, ведущим которого станет мультипликационный персонаж, изображающий Владимира Путина.
"Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", — приводит слова Пескова радиостанция "Говорит Москва".
Позже во время общения с журналистами он уточнил, что Путин сохраняет приверженность этому убеждению.
"Мы, конечно, видели (анонс. — Прим. ред.), вчера это широко достаточно освещалось в СМИ", — уточнил Песков.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си объявила о запуске ток-шоу, ведущим которого станет разработанный в 3D-графике мультипликационный персонаж, изображающий президента России.