Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с "Путиным" в роли ведущего

"Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", — приводит слова Пескова радиостанция "Говорит Москва".