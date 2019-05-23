Запрещать микрофинансирование в России нельзя, заявила Набиуллина

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Запрещать микрофинансирование в РФ ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Где-то обсуждалось, что надо запретить, в принципе, микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов", - сказала она в ходе обсуждения годового отчета ЦБ за 2018 год на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, бюджету и налогам, по экономической политике.

По ее словам, в ЦБ понимают, что "люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты".

"Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма", - напомнила при этом Набиуллина.