Лукашенко призвал не допустить фальсификации истории Второй Мировой

"Это не ошибка". В США продают монету о Второй мировой войне без СССР

В США выпустили памятную монету с изображением союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. СССР там отсутствует. Эксперты в эфире радио Sputnik сошлись на том, что это – не случайная ошибка.