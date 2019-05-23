БРЕСТ, 23 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить фальсификации истории Второй Мировой войны.
В четверг в Бресте открылся 14-й белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества".
Представляя послание белорусского лидера участникам форума, заместитель главы администрации президента Владимир Жевняк указал, что "символично, что в год 75-тилетия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран город Брест, который мужественно принял на себя первые удары врага".
"Наши народы совершили великий подвиг, отстояли свою свободу и независимость",- отмечается в послании. В нем говорится, что сегодня сообща стороны "должны сберечь общую историю, не допустить фальсификации и пересмотра героического прошлого".
"Сделать не только профессиональный, но и читательский выбор в пользу журналистики правды", - отмечается в послании президента.
Международный форум в Бресте продлится два дня.