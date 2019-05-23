В России к 2021 году появится сервис для выявления водителей, лишенных прав

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сервис для выявления водителей, управляющих автомобилями после лишения водительских прав, появится в России в 2021 году, он будет работать на базе платформы-агрегатора данных об автомобиле - "Автодата", сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Специальный сервис сможет определять возможное место нахождения водителей, лишенных водительских прав, через операторов телематических и сервисных платформ, камеры фото- и видеофиксации, а также данные об административных нарушениях ФИС ГИБДД, пояснил представитель "Автонет". По его словам, анализ данных ГИБДД по административным делам позволит выявить идентификационные номера необходимого ТС и затем по данным координат ТС определить места их вероятных перемещений, потенциальным потребителем данного сервиса может стать МВД России.

"При условии, что водитель не нарушает ПДД, вероятность его остановки в городе примерно равняется нулю. Бывает, что многих автолюбителей не останавливают месяцами и годами. Это "правило" также распространяется и на водителей, лишенных прав. Удостоверение отобрали, а он продолжает ездить, зная, что его не поймают, если он едет в общем потоке, соблюдая скорость. Сервис платформы "Автодата" позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД", - отметил собеседник агентства.