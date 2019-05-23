Уже более 50 миллионов россиян смотрят федеральные каналы только в "цифре"

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019

БРЕСТ (Белоруссия), 23 мая - РИА Новости. Россия завершает переход на цифровое телевещание, уже свыше 50 миллионов россиян смотрят федеральные каналы только в "цифре", сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В четверг в Бресте открылся 14-й Международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества".

"Мы завершаем переход на цифровое вещание федеральных наших каналов, на сегодняшний день свыше 50 миллионов российских граждан уже смотрят федеральные каналы только в цифре", - сказал Волин на пленарном заседании форума.

По его словам, в ряде субъектов России уже отключено аналоговое вещание федеральных каналов. Ожидается, что 3 июня к ним добавится ещё 50 миллионов человек в 36 субъектах РФ.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.