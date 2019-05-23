Посольство в Италии рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП

Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019

РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Пятеро российских граждан остаются в больницах Сиены по состоянию на утро четверга после ДТП с туристическим автобусом близ Сиены, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Италии.

"Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Дипломаты находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие", - заявили в посольстве.

Там отметили, что 14 пострадавших соотечественников были выписаны вечером в среду.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По словам российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии.

Водитель туристического автобуса арестован. По основной версии прокуратуры, он отвлекся от дороги.