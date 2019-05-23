На Порошенко хотят подать заявление об отмывании средств и неуплате налогов

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг намерен подать в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.

Ранее Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены со стороны Порошенко. Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

"Друзья, завтра (в четверг – ред.) утром подаю в ГБР одно из ключевых заявлений о преступлениях Порошенко, - отмывании средств и неуплате налогов на (предприятии – ред.) "Кузне на Рыбальском", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, Порошенко якобы легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт якобы украденных у украинской армии средств.

"В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру", - отметил Портнов.

Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.