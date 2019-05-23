В "Лизу Алерт" с начала года поступило более 500 заявок по пропавшим детям

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 500 заявок по пропавшим детям поступило в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" с начала года, большинство из них найдены живыми, сообщила РИА Новости доброволец организации Алена Ярушина.

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая.

"За 2019 год всего поступило заявок у нас 512: 480 найдены и живы. В лесу всего поисков было 20, из них 18 найдены живыми", - сказала Ярушина.

По ее словам, с наступлением теплого времени года детей стали искать чаще, так как у людей начались выезды в парки и лес.

"За 2018 год всего о пропаже детей поступило 1332 заявки. Из них найдены и живы в городе 1206 детей, найдены погибшими 27. Если разбить по лесу – например, в лесных поисках участвовали, в 95 поисках именно по России. Из них 86 детей нашли живыми", - добавила доброволец.