В Госдуме оценили план Пентагона по отправке военных на Ближний Восток

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Увеличение военного присутствия США в любом регионе всегда приводило к эскалации напряжённости, что и последует в случае роста численности американских военных на Ближнем Востоке, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы отправить еще до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.

"Безусловно, к великому сожалению, сегодня констатируем факт, что любое усиление американского присутствия где-либо влечёт за собой эскалацию напряжённости. Я думаю, что возможное направление данного контингента на Ближний Восток приведёт к эскалации напряжённости с учётом реальных действий США", - сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что США, увеличивая своё военное присутствие где-либо, преследуют только собственные интересы. При этом никаких успехов или даже действий в попытках борьбы с терроризмом со стороны Соединённых Штатов Америки нет.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что от Центрального командования США в Пентагон поступил запрос дополнительно послать около 5 тысяч на Ближний Восток.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".