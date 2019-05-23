В Лиза Алерт рассказали о правилах, которые должны знать дети

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Родители должны обучать своих детей основам безопасности поведения в общественных местах, чтобы ребенок мог правильно себя повести, если он потерялся, сообщила РИА Новости доброволец поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Алена Ярушина.

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая.

"Если ребенок уже потерялся, в первую очередь он должен знать – это родители должны донести – что нужно оставаться на месте. Взрослый должен искать ребенка, а не ребенок взрослого ищет", - заявила Ярушина.

По ее словам, если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно обратиться к ближайшему охраннику либо к продавцу-кассиру. В случае если это произошло на улице – обратиться за помощью к сотруднику полиции либо к человеку с ребенком. "Потому что если человек с ребенком, то значит, этого ребенка доверили этому человеку, и он сможет помочь потерявшемуся ребенку".

"Если вдруг ребенок потерялся в метро, то договориться с родителями, что встретимся у красно-синего столба – это колонна экстренного вызова на каждой станции есть метро. Если это лес, то там тоже действует это же правило. … Не нужно никуда уходить, искать, нужно стоять и ждать. И обязательно взять с собой телефон мобильный полностью заряженный, потому что даже если нет связи, в службу спасения 112 можно позвонить, даже если нет sim-карты в телефоне", - уточнила доброволец.

Кроме этого, она рассказала о необходимости объяснить детям, что нельзя никуда и ни с кем уходить, даже со знакомыми, а также, если уговаривают или заманивают чем-то.