В Лиза Алерт рассказали о правилах, которые должны знать дети

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Родители должны обучать своих детей основам безопасности поведения в общественных местах, чтобы ребенок мог правильно себя повести, если он потерялся, сообщила РИА Новости доброволец поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Алена Ярушина.
Международный день пропавших детей отмечается 25 мая.
31 октября 2018, 12:00Как вы это делаете?!Разговор с Григорием Сергеевым, лидером отряда "Лиза Алерт"Григорий Сергеев, москвич, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Человек, способный в считанные часы вывести в леса и поля тысячи людей, чтобы спасти жизнь одного.
"Если ребенок уже потерялся, в первую очередь он должен знать – это родители должны донести – что нужно оставаться на месте. Взрослый должен искать ребенка, а не ребенок взрослого ищет", - заявила Ярушина.
По ее словам, если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно обратиться к ближайшему охраннику либо к продавцу-кассиру. В случае если это произошло на улице – обратиться за помощью к сотруднику полиции либо к человеку с ребенком. "Потому что если человек с ребенком, то значит, этого ребенка доверили этому человеку, и он сможет помочь потерявшемуся ребенку".
"Если вдруг ребенок потерялся в метро, то договориться с родителями, что встретимся у красно-синего столба – это колонна экстренного вызова на каждой станции есть метро. Если это лес, то там тоже действует это же правило. … Не нужно никуда уходить, искать, нужно стоять и ждать. И обязательно взять с собой телефон мобильный полностью заряженный, потому что даже если нет связи, в службу спасения 112 можно позвонить, даже если нет sim-карты в телефоне", - уточнила доброволец.
Кроме этого, она рассказала о необходимости объяснить детям, что нельзя никуда и ни с кем уходить, даже со знакомыми, а также, если уговаривают или заманивают чем-то.
"Если есть номер телефона родителей, либо ребенок выучил наизусть, то когда звонишь маме либо просишь человека с ребенком позвонить маме, нужно обязательно удостовериться, что это мама, нужно спросить слово-пароль, которое родители придумывают вместе со своими детьми дома. Чтобы понять, что действительно там, в телефоне, разговаривает именно твоя мама, а не кто-то другой посторонний человек. И, поговорив с мамой, нужно сказать, что я буду стоять ждать тебя здесь, я никуда не уйду ни с кем, и действительно стоять и ждать", - добавила Ярушина.
30 августа 2018, 13:10"Лиза Алерт": беспечность — частая причина пропажи людей в России