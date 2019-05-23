В ГД прокомментировали призыв НАТО вывести российские войска из Крыма

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал безосновательным призыв НАТО вывести российские войска из Крыма.
Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
"В НАТО в свойственной им манере продолжают вводить в заблуждение мировую общественность и тиражировать ложь о том, что Крым был якобы аннексирован Россией. Безосновательные требования представителей Альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона, вернувшегося в состав нашего государства по воле граждан полуострова", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Он добавил, что любые инсинуации в отношении принадлежности российского Крыма являются провокацией и вмешательством во внутренние дела страны.