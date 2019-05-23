В ГД прокомментировали призыв НАТО вывести российские войска из Крыма

Эксперты объяснили, зачем НАТО опять призывает Россию уйти из Крыма В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым. Эксперты, которые прокомментировали ситуацию в эфире радио Sputnik, считают, что у этого заявления могут быть разные адресаты.