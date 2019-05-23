Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T10:44Z
https://ria.ru/20190523/1554830187.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/82/1524438234_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_57422546d4eee020e8d6f118e3d5a412.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал призыв НАТО о выводе российских войск из Крыма

23 мая, 10:44
8913
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не оставляет возможных планов применить военную силу против России в Черноморском регионе, заявил РИА Новости в четверг член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Ранее Пич призвал российские войска покинуть Крым. Он подчеркнул, что НАТО "не признает и не будет признавать" присоединение Крыма к России, отметив, что блок расценивает присоединение полуострова к РФ как "незаконную и нелегитимную аннексию".
Крым
23 мая, 07:57
В Крыму ответили на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова
"Данное заявление еще раз показывает антироссийскую направленность политики НАТО. Когда подобное говорит один из высших чиновников Альянса, ставя под сомнение принадлежность Крыма к Росссийской Федерации, это лишний раз показывает, к чему готовится НАТО в военной сфере", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что риторика военачальника НАТО вписывается в контекст действий блока на южных рубежах России.
"В практическом плане мы наблюдаем усиление активности Альянса в Чёрном море, где на постоянной, хотя и ротационной основе ,чтобы не нарушать конвенцию Монтрё, находятся боевые корабли стран НАТО, в том числе оснащенные ударными комплексами. Кроме того, регулярно ведется воздушная разведка в районе полуострова", - пояснил он.
В то же время собеседник агентства подчеркнул, что военное руководство РФ хорошо осведомлено о планах Альянса и принимает необходимые меры противодействия возможной угрозе.
6071431
Игорь КоротченкоНАТОКрымРоссияВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
Лента новостейМолния