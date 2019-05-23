Эксперт прокомментировал призыв НАТО о выводе российских войск из Крыма

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не оставляет возможных планов применить военную силу против России в Черноморском регионе, заявил РИА Новости в четверг член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее Пич призвал российские войска покинуть Крым. Он подчеркнул, что НАТО "не признает и не будет признавать" присоединение Крыма к России, отметив, что блок расценивает присоединение полуострова к РФ как "незаконную и нелегитимную аннексию".

"Данное заявление еще раз показывает антироссийскую направленность политики НАТО. Когда подобное говорит один из высших чиновников Альянса, ставя под сомнение принадлежность Крыма к Росссийской Федерации, это лишний раз показывает, к чему готовится НАТО в военной сфере", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что риторика военачальника НАТО вписывается в контекст действий блока на южных рубежах России.

"В практическом плане мы наблюдаем усиление активности Альянса в Чёрном море, где на постоянной, хотя и ротационной основе ,чтобы не нарушать конвенцию Монтрё, находятся боевые корабли стран НАТО, в том числе оснащенные ударными комплексами. Кроме того, регулярно ведется воздушная разведка в районе полуострова", - пояснил он.