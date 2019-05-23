Краснодарский журналист вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева.

В обращении, опубликованном в блоге на ресурсе " Яндекс. Дзен ", Гурьев обращает внимание на высказывание Соловьева, в котором тот назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов". По мнению журналиста, этими словами ведущий оскорбил не только екатеринбуржцев, но и "все остальное уважающее себя общество".

Гурьев предложил потенциальному оппоненту выяснить отношения "на ринге, на татами или на чем угодно". При этом журналист отметил, что не придет к Соловьеву на эфир, если такое предложение вдруг поступит.

"Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет", — написал журналист.

Ранее Владимир Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Ведущий назвал протестующих "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов", а также напомнил, что именно в этом городе расстреляли семью последнего императора Российской империи Николая II.

Протесты против строительства храма

Храм святой великомученицы Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Споры вокруг его строительства начались уже давно: противники постройки заявляли, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.

На минувшей неделе прошли акции против возведения храма, были задержаны около ста человек.

Владимир Путин предложил опросить жителей Екатеринбурга и узнать, как они относятся к проекту храма в сквере. Пока строительство церкви было приостановлено.

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных считают, что от возведения храма лучше отказаться.