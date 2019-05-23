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РИА Новости

Краснодарский журналист вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева

23 мая, 10:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева.
В обращении, опубликованном в блоге на ресурсе "Яндекс. Дзен", Гурьев обращает внимание на высказывание Соловьева, в котором тот назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов". По мнению журналиста, этими словами ведущий оскорбил не только екатеринбуржцев, но и "все остальное уважающее себя общество".
Гурьев предложил потенциальному оппоненту выяснить отношения "на ринге, на татами или на чем угодно". При этом журналист отметил, что не придет к Соловьеву на эфир, если такое предложение вдруг поступит.

"Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет", — написал журналист.

Ранее Владимир Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Ведущий назвал протестующих "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов", а также напомнил, что именно в этом городе расстреляли семью последнего императора Российской империи Николая II.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
22 мая, 21:51
В РПЦ прокомментировали ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Протесты против строительства храма

Храм святой великомученицы Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Споры вокруг его строительства начались уже давно: противники постройки заявляли, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.
На минувшей неделе прошли акции против возведения храма, были задержаны около ста человек.
Владимир Путин предложил опросить жителей Екатеринбурга и узнать, как они относятся к проекту храма в сквере. Пока строительство церкви было приостановлено.
Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных считают, что от возведения храма лучше отказаться.
Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
22 мая, 17:08
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
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Владимир СоловьевЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Соловьёв прав на 100%. Смотрел я видео с этими протестующими. Бесы, самые настоящие....
23 мая, 11:08
Andrew Mark
1801209188
Да соловьев только языком чесать может. На деле такие, как правило, сразу струхнут
23 мая, 10:52
hhekpacob
2139218119
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