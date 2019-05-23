Вице-премьеры России и Белоруссии "сверят часы" по энергосотрудничеству

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко на переговорах в четверг в Москве обсудят вопросы энергетического сотрудничества в преддверии встречи глав правительств двух стран, сообщил журналистам представитель российского вице-премьера Илья Джус.

"В четверг, 23 мая, Козак проведет встречу со своим белорусским коллегой Ляшенко, чтобы "сверить часы" по вопросам энергетического сотрудничества двух стран в преддверии переговоров премьеров России и Белоруссии", - сказал Джус.

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас на встрече в пятницу обсудят интеграционный процесс, ситуацию с нефтепроводом "Дружба", а также вопрос о задолженности Минска перед РФ из-за поставок так называемых "растворителей".