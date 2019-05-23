Жителя Дагестана задержали за незаконную организацию майнинг-фермы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Житель Дагестана незаконно организовал майнинг-ферму, спрятав одну из электростанций под землю, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции совместно с УФСБ по Республике Дагестан обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых житель города Хасавюрта незаконно подключился к сетям электроэнергии, причинив ущерб сетевой компании в размере свыше 4,5 миллиона рублей", - приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.
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По ее словам, в апреле 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы для выработки лайткоинов и биткоинов. Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю. Кроме того, он незаконно подключился к линии электропередач для работы еще одной станции.
Полицейские обнаружили комплектующие от компьютеров и около тысячи видеокарт с охлаждающими вентиляторами, отметила официальный представитель ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". - сказала Волк.
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