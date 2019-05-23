Жителя Дагестана задержали за незаконную организацию майнинг-фермы

"Сотрудники полиции совместно с УФСБ по Республике Дагестан обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых житель города Хасавюрта незаконно подключился к сетям электроэнергии, причинив ущерб сетевой компании в размере свыше 4,5 миллиона рублей", - приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

По ее словам, в апреле 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы для выработки лайткоинов и биткоинов. Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю. Кроме того, он незаконно подключился к линии электропередач для работы еще одной станции.