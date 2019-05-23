Президент Армении назначил нового командующего войсками полиции

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил новым командующим войсками полиции полковника Ваге Казаряна, сообщили в пресс-службе главы государства.
Эта должность оставалась вакантной с мая прошлого года, когда занимавший на тот момент пост замначальника полиции Армении, командира полицейских сил Левон Ераносян был отправлен в отставку после смены власти в стране.
"Назначить Ваге Казаряна командующим войсками полиции, заместителем начальника полиции", - говорится в указе Саркисяна, размещенном на его сайте.
До своего назначения Казарян занимал должность начальника Тавушского областного управления полиции.