СМИ: сирийская армия предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

"Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению", - сообщает газета.

Ожесточенные бои шли в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.

Минобороны РФ сообщило в среду, что ВС Сирии с утра 22 мая отразили уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Набуда, в которых участвовали до 500 боевиков. В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.