Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская компания Apple в девятый раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes.

Как сообщает издание, стоимость торговой марки Apple оценивается в 205,5 миллиарда долларов — на 12% больше, чем в прошлом году.

Помимо Apple, в пятерку лидеров вошли Google (167,7 миллиарда долларов, +27%) Microsoft (125,3 миллиарда, +20%), Amazon (97 миллиардов, +37%) и Facebook, стоимость бренда которой упала на 6% и составила 88,9 миллиарда. Число активных пользователей соцсети в этом году достигло 2,4 миллиарда, но ее репутация пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей, пишет Forbes.

Самой дорогой маркой за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola (59,2 миллиарда долларов, на три процента больше, чем в прошлом году), расположившаяся на шестой строчке в общем рейтинге.