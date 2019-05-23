Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская компания Apple в девятый раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes.
Как сообщает издание, стоимость торговой марки Apple оценивается в 205,5 миллиарда долларов — на 12% больше, чем в прошлом году.
Помимо Apple, в пятерку лидеров вошли Google (167,7 миллиарда долларов, +27%) Microsoft (125,3 миллиарда, +20%), Amazon (97 миллиардов, +37%) и Facebook, стоимость бренда которой упала на 6% и составила 88,9 миллиарда. Число активных пользователей соцсети в этом году достигло 2,4 миллиарда, но ее репутация пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей, пишет Forbes.
Самой дорогой маркой за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola (59,2 миллиарда долларов, на три процента больше, чем в прошлом году), расположившаяся на шестой строчке в общем рейтинге.
Большинство мест в списке заняли американские корпорации (56 брендов), немецкие (11 брендов), французские (семь брендов) и японские (шесть брендов). Всего в итоговый рейтинг вошли бренды из 16 стран. Российские компании в топ-100 не попали.