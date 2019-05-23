СК проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку после того, как в среду вечером самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут, совершил незапланированную посадку в аэропорту в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет. Организована доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил причин посадки самолета в Коми до завершения проверки. По данным СМИ, капитан воздушного судна сообщил в диспетчерскую об отказе генератора. На борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа.