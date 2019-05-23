В ДТП с автобусом в Италии пострадали двое граждан Молдавии

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Двое граждан Молдавии пострадали в результате в ДТП с туристическим автобусом близ итальянской Сиены, сообщил пресс-секретарь молдавского МИД Александр Ройтман.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Причины инцидента устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

"Среди тех, кто пострадал, есть и двое граждан Республики Молдова. Их жизни находятся вне опасности", - сообщил Ройтман журналистам.

По данным МИД, пострадавшие молдаване были госпитализированы, у них легкие травмы и ушибы. Представители молдавского посольства в Италии поддерживают связь с итальянскими властями, чтобы быть в курсе событий.