В Йемене за четыре года от авиаударов погибли более 13 тысяч человек

КАИР, 23 мая - РИА Новости. Свыше 13 тысяч человек погибли вследствие авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалицией по территории Йемена, заявил РИА Новости официальный представитель подконтрольного движению "Ансар Алла" (хуситы) министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадири.

"Согласно нашим данным, от бомбардировок арабской коалицией провинций Йемена пострадали 52 тысячи человек. Из них 13 тысяч 250 человек погибли, эта цифра включает 3800 детей, 2580 женщин", - сказал спикер ведомства.

На минувшей неделе официальный представитель министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадири сообщил РИА Новости о гибели шести человек при авианалете на столицу Йемена Сану, четверо из погибших - дети. Также при авиаударе коалиции пострадали 56 человек, в том числе две гражданки РФ.