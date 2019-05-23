На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. На На сайте украинского президента зарегистрирована петиция об отставке лидера страны Владимира Зеленского.

Ее уже поддержали более десяти тысяч человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения. Всего на сбор голосов дается 90 дней.

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний к народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", — говорится в тексте прошения.

Авторы петиции утверждают, что новый глава государства "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а всего лишь консолидировал протест украинцев.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов: во втором туре он набрал 73,22% голосов, в то время как Петр Порошенко — 24,45%.

В понедельник состоялась инаугурация, после чего Зеленский объявил о роспуске парламента. Указ об этом опубликован в четверг, с этого дня стартует избирательный процесс.