Болезни и голод за годы войны в Йемене унесли жизни свыше 700 тысяч человек

КАИР, 23 мая - РИА Новости. Вызванный многолетней войной острый гуманитарный кризис в Йемене стал причиной гибели свыше 700 тысяч его жителей, заявил РИА Новости официальный представитель подконтрольного движению "Ансар Алла" (хуситы) министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадири.

По словам находящегося в йеменской столице Сане спикера ведомства, от длящейся с 2014 года войны в Йемене пострадало почти 70% населения этой страны.

"От болезней и эпидемий, таких как холера, дифтерия, различные вирусы гриппа, и голода, вызванных блокадой Йемена, так или иначе пострадали 16 миллионов человек. Примерно погибло к этому моменту свыше 700 тысяч человек", - сказал Юсеф аль-Хадири.

По его словам число погибших от болезней и голода в Йемене за последние четыре года конфликта может быть и больше, так как имеющаяся статистика отражает лишь официально зарегистрированное количество смертей. Также, отметил аль-Хадири, эти данные включают в себя и территорию, находящуюся под контролем правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.

"Положение катастрофическое. У нас сейчас голодает 2 миллиона 44 тысячи детей младше пяти лет, 400 тысяч из них страдают от острого недоедания. Каждый год от этого погибает 80 тысяч детей", - рассказал спикер ведомства.

По его словам, также от недоедания в Йемене сейчас страдает почти два миллиона женщин детородного возраста, либо кормящих, что может сказаться на следующем поколении.

Представители ВОЗ заявляли, что с апреля 2017 года в Йемене насчитывалось свыше одного миллиона случаев подозрения на холеру, при этом от заболевания умерли 2435 человек.

По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене в 2018 году голодали 1,8 миллиона детей, а 400 тысяч серьезно недоедают.

Одними из основных причин возникновения заболеваний в Йемене являются отсутствие гигиены, почти полностью разрушенная медицинская инфраструктура, а также недостаток питания.