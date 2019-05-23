Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики выпустили по территории республики семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.