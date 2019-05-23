Популяция дальневосточного леопарда с 1990-х годов выросла более чем втрое

Западная равнинная горилла — самая крупная из человекообразных обезьян и самая миролюбивая.
Западная равнинная горилла — самая крупная из человекообразных обезьян и самая миролюбивая.
Птица-секретарь, занесенная в Международную Красную книгу, не так давно вернулась в коллекцию зоопарка после более 30-летнего перерыва.
Птица-секретарь, занесенная в Международную Красную книгу, не так давно вернулась в коллекцию зоопарка после более 30-летнего перерыва.
Ближайший родственник мангустов сурикат — очень обаятельное существо. Африканцы даже называют этих зверьков солнечными ангелами.
Ближайший родственник мангустов сурикат — очень обаятельное существо. Африканцы даже называют этих зверьков солнечными ангелами.
Японские амадины — небольшие декоративные певчие птицы. Трели они выдают не слишком выразительные, зато поют охотно.
Японские амадины — небольшие декоративные певчие птицы. Трели они выдают не слишком выразительные, зато поют охотно.
Мандрил — самая яркая обезьяна и очень активная.
Мандрил — самая яркая обезьяна и очень активная.
Дальневосточный леопард — наиболее редкий и самый северный из подвидов этих животных. По данным на 2017 год, в дикой природе в России сохранилось 87 особей, еще от 8 до 12 — в Китае.
Дальневосточный леопард — наиболее редкий и самый северный из подвидов этих животных. По данным на 2017 год, в дикой природе в России сохранилось 87 особей, еще от 8 до 12 — в Китае.
Сенегальский галаго — ночной примат, прекрасно видит в темноте и обладает очень тонким слухом.
Сенегальский галаго — ночной примат, прекрасно видит в темноте и обладает очень тонким слухом.
Борнейский орангутан представляет семейство человекообразных обезьян и отличается незаурядными способностями.
Борнейский орангутан представляет семейство человекообразных обезьян и отличается незаурядными способностями.
Пингвина Гумбольдта называют еще перуанским. В природе животное гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.
Пингвина Гумбольдта называют еще перуанским. В природе животное гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.
Редкий даурский журавль находится под угрозой вымирания, внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.
Редкий даурский журавль находится под угрозой вымирания, внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.
Турако Ливингстона — очень нарядная экзотическая птица с хохолком на голове и броским оперением.
Турако Ливингстона — очень нарядная экзотическая птица с хохолком на голове и броским оперением.
Жирафы — самые высокие животное из существующих сегодня на земле.
Жирафы — самые высокие животное из существующих сегодня на земле.
Евразийская рысь — самая "северная" и большая кошка. Хитра и осторожна, как и положено настоящей охотнице.
Евразийская рысь — самая "северная" и большая кошка. Хитра и осторожна, как и положено настоящей охотнице.
Африканский слон — наиболее крупное сухопутное животное Азиатского континента. Настоящее олицетворение силы и мощи.
Африканский слон — наиболее крупное сухопутное животное Азиатского континента. Настоящее олицетворение силы и мощи.
Западная равнинная горилла в Московском зоопарке.
Западная равнинная горилла в Московском зоопарке.
Красный ара не только невероятно красивая и яркая птица, но еще и очень умная.
Красный ара не только невероятно красивая и яркая птица, но еще и очень умная.
Западная равнинная горилла — самая крупная из человекообразных обезьян и самая миролюбивая.
Птица-секретарь, занесенная в Международную Красную книгу, не так давно вернулась в коллекцию зоопарка после более 30-летнего перерыва.
Ближайший родственник мангустов сурикат — очень обаятельное существо. Африканцы даже называют этих зверьков солнечными ангелами.
Японские амадины — небольшие декоративные певчие птицы. Трели они выдают не слишком выразительные, зато поют охотно.
Мандрил — самая яркая обезьяна и очень активная.
Дальневосточный леопард — наиболее редкий и самый северный из подвидов этих животных. По данным на 2017 год, в дикой природе в России сохранилось 87 особей, еще от 8 до 12 — в Китае.
Сенегальский галаго — ночной примат, прекрасно видит в темноте и обладает очень тонким слухом.
Борнейский орангутан представляет семейство человекообразных обезьян и отличается незаурядными способностями.
Пингвина Гумбольдта называют еще перуанским. В природе животное гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.
Редкий даурский журавль находится под угрозой вымирания, внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.
Турако Ливингстона — очень нарядная экзотическая птица с хохолком на голове и броским оперением.
Жирафы — самые высокие животное из существующих сегодня на земле.
Евразийская рысь — самая "северная" и большая кошка. Хитра и осторожна, как и положено настоящей охотнице.
Африканский слон — наиболее крупное сухопутное животное Азиатского континента. Настоящее олицетворение силы и мощи.
Западная равнинная горилла в Московском зоопарке.
Красный ара не только невероятно красивая и яркая птица, но еще и очень умная.