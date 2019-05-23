Популяция дальневосточного леопарда с 1990-х годов выросла более чем втрое

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Природоохранные меры позволили увеличить исчезающую популяцию дальневосточного леопарда с 30 в 1990-е годы до 110 особей к 2018 году, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. Сейчас она обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, как предполагают ученые, возможно, в КНДР. Ядро популяции находится на территории национального парка "Земля леопарда". По данным фотоучета в 2017 году, на юго-западе Приморского края было зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котенок дальневосточного леопарда. В 2018 году на территориях ФГБУ "Земля леопарда" была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка. Для восстановления численности хищников в России в 2011 году была создана некоммерческая организация "Дальневосточные леопарды".

"Драматичные изменения произошли в популяции дальневосточного леопарда, обитающего в Приморье, – от катастрофических 30-40 особей в 1990-е годы, когда, казалось бы, на сохранение вида уже не было никаких надежд, природоохранникам удалось буквально совершить чудо, добившись увеличения количества этих животных более чем в 3 раза – до 110 особей", - говорится в сообщении.

Также WWF отмечает, что серьезно выросла и популяция амурского тигра. Если в начале 20-го века амурских тигров насчитывалось около 1000, то в 1940-е - около 50 особей. Сейчас популяция достигает 580 особей. В стратегии WWF стоит цель увеличить ее до 600 к 2022 году.

Кроме того, удалось восстановить популяцию зубра. В 1920-х годах в дикой природе России не осталось ни одной особи, а содержащихся в неволе оставались единицы. Сейчас же в Европейской части России обитает уже более 1000 вольноживущих зубров, а на Кавказе – около 130. В перспективе популяцию зубров в нашей стране возможно увеличить до 2000 голов.