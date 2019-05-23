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РИА Новости

Популяция дальневосточного леопарда с 1990-х годов выросла более чем втрое

23 мая, 10:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дальневосточный леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Природоохранные меры позволили увеличить исчезающую популяцию дальневосточного леопарда с 30 в 1990-е годы до 110 особей к 2018 году, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. Сейчас она обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, как предполагают ученые, возможно, в КНДР. Ядро популяции находится на территории национального парка "Земля леопарда". По данным фотоучета в 2017 году, на юго-западе Приморского края было зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котенок дальневосточного леопарда. В 2018 году на территориях ФГБУ "Земля леопарда" была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка. Для восстановления численности хищников в России в 2011 году была создана некоммерческая организация "Дальневосточные леопарды".
Видео о приключениях дальневосточного леопарда
25 декабря 2018, 05:53
Видео о приключениях дальневосточного "леопарда" сняли в России и Китае
"Драматичные изменения произошли в популяции дальневосточного леопарда, обитающего в Приморье, – от катастрофических 30-40 особей в 1990-е годы, когда, казалось бы, на сохранение вида уже не было никаких надежд, природоохранникам удалось буквально совершить чудо, добившись увеличения количества этих животных более чем в 3 раза – до 110 особей", - говорится в сообщении.
Также WWF отмечает, что серьезно выросла и популяция амурского тигра. Если в начале 20-го века амурских тигров насчитывалось около 1000, то в 1940-е - около 50 особей. Сейчас популяция достигает 580 особей. В стратегии WWF стоит цель увеличить ее до 600 к 2022 году.
Кроме того, удалось восстановить популяцию зубра. В 1920-х годах в дикой природе России не осталось ни одной особи, а содержащихся в неволе оставались единицы. Сейчас же в Европейской части России обитает уже более 1000 вольноживущих зубров, а на Кавказе – около 130. В перспективе популяцию зубров в нашей стране возможно увеличить до 2000 голов.
WWF России ставит целью увеличить сокращающееся поголовье диких северных оленей на Таймыре с 350 до 500 тысяч голов, а сайгаков – в 2 раза – с нынешних 6 тысяч до 12 тысяч особей к 2022 году. -0-
Мандрил, дальневосточный леопард и другие обитатели Московского зоопарка
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Западная равнинная горилла — самая крупная из человекообразных обезьян и самая миролюбивая.

Западная равнинная горилла с детенышем в Московском зоопарке
1 из 17

Западная равнинная горилла — самая крупная из человекообразных обезьян и самая миролюбивая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Птица-секретарь, занесенная в Международную Красную книгу, не так давно вернулась в коллекцию зоопарка после более 30-летнего перерыва.

Птица-секретарь в Московском зоопарке
2 из 17

Птица-секретарь, занесенная в Международную Красную книгу, не так давно вернулась в коллекцию зоопарка после более 30-летнего перерыва.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ближайший родственник мангустов сурикат — очень обаятельное существо. Африканцы даже называют этих зверьков солнечными ангелами.

Сурикат в Московском зоопарке
3 из 17

Ближайший родственник мангустов сурикат — очень обаятельное существо. Африканцы даже называют этих зверьков солнечными ангелами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Японские амадины — небольшие декоративные певчие птицы. Трели они выдают не слишком выразительные, зато поют охотно.

Японская амадина в Московском зоопарке
4 из 17

Японские амадины — небольшие декоративные певчие птицы. Трели они выдают не слишком выразительные, зато поют охотно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Мандрил — самая яркая обезьяна и очень активная.

Мандрил в Московском зоопарке
5 из 17

Мандрил — самая яркая обезьяна и очень активная.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дальневосточный леопард — наиболее редкий и самый северный из подвидов этих животных. По данным на 2017 год, в дикой природе в России сохранилось 87 особей, еще от 8 до 12 — в Китае.

Дальневосточный леопард в Московском зоопарке
6 из 17

Дальневосточный леопард — наиболее редкий и самый северный из подвидов этих животных. По данным на 2017 год, в дикой природе в России сохранилось 87 особей, еще от 8 до 12 — в Китае.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сенегальский галаго — ночной примат, прекрасно видит в темноте и обладает очень тонким слухом.

Сенегальский галаго в Московском зоопарке
7 из 17

Сенегальский галаго — ночной примат, прекрасно видит в темноте и обладает очень тонким слухом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Борнейский орангутан представляет семейство человекообразных обезьян и отличается незаурядными способностями.

Детеныш борнейского орангутана в Московском зоопарке
8 из 17

Борнейский орангутан представляет семейство человекообразных обезьян и отличается незаурядными способностями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пингвина Гумбольдта называют еще перуанским. В природе животное гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.

Пингвин Гумбольдта в Московском зоопарке
9 из 17

Пингвина Гумбольдта называют еще перуанским. В природе животное гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Волк — прародитель собак всех пород.

Волк в Московском зоопарке
10 из 17

Волк — прародитель собак всех пород.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Редкий даурский журавль находится под угрозой вымирания, внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

Даурский журавль в Московском зоопарке
11 из 17

Редкий даурский журавль находится под угрозой вымирания, внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Турако Ливингстона — очень нарядная экзотическая птица с хохолком на голове и броским оперением.

Турако Ливингстона в Московском зоопарке
12 из 17

Турако Ливингстона — очень нарядная экзотическая птица с хохолком на голове и броским оперением.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Жирафы — самые высокие животное из существующих сегодня на земле.

Жираф в Московском зоопарке
13 из 17

Жирафы — самые высокие животное из существующих сегодня на земле.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Евразийская рысь — самая "северная" и большая кошка. Хитра и осторожна, как и положено настоящей охотнице.

Евразийская рысь в Московском зоопарке
14 из 17

Евразийская рысь — самая "северная" и большая кошка. Хитра и осторожна, как и положено настоящей охотнице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Африканский слон — наиболее крупное сухопутное животное Азиатского континента. Настоящее олицетворение силы и мощи.

Африканский слон в Московском зоопарке
15 из 17

Африканский слон — наиболее крупное сухопутное животное Азиатского континента. Настоящее олицетворение силы и мощи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Западная равнинная горилла в Московском зоопарке.

Западная равнинная горилла в Московском зоопарке
16 из 17

Западная равнинная горилла в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Красный ара не только невероятно красивая и яркая птица, но еще и очень умная.

Красный ара в Московском зоопарке
17 из 17

Красный ара не только невероятно красивая и яркая птица, но еще и очень умная.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 17

Западная равнинная горилла — самая крупная из человекообразных обезьян и самая миролюбивая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 17

Птица-секретарь, занесенная в Международную Красную книгу, не так давно вернулась в коллекцию зоопарка после более 30-летнего перерыва.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 17

Ближайший родственник мангустов сурикат — очень обаятельное существо. Африканцы даже называют этих зверьков солнечными ангелами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 17

Японские амадины — небольшие декоративные певчие птицы. Трели они выдают не слишком выразительные, зато поют охотно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 17

Мандрил — самая яркая обезьяна и очень активная.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 17

Дальневосточный леопард — наиболее редкий и самый северный из подвидов этих животных. По данным на 2017 год, в дикой природе в России сохранилось 87 особей, еще от 8 до 12 — в Китае.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 17

Сенегальский галаго — ночной примат, прекрасно видит в темноте и обладает очень тонким слухом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 17

Борнейский орангутан представляет семейство человекообразных обезьян и отличается незаурядными способностями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 17

Пингвина Гумбольдта называют еще перуанским. В природе животное гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 17

Волк — прародитель собак всех пород.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 17

Редкий даурский журавль находится под угрозой вымирания, внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 17

Турако Ливингстона — очень нарядная экзотическая птица с хохолком на голове и броским оперением.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 17

Жирафы — самые высокие животное из существующих сегодня на земле.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 17

Евразийская рысь — самая "северная" и большая кошка. Хитра и осторожна, как и положено настоящей охотнице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 17

Африканский слон — наиболее крупное сухопутное животное Азиатского континента. Настоящее олицетворение силы и мощи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 17

Западная равнинная горилла в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
17 из 17

Красный ара не только невероятно красивая и яркая птица, но еще и очень умная.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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