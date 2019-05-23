Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минувшая среда, 22 мая, стала самым теплым днем в российской столице с начала весны, температура составила 26,4 градуса выше нуля, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
“Да, действительно, минувший день стал самым теплым с начала весны, температура составила 26,4 градуса ”, - рассказал он .
Синоптик отметил, что таких показателей на этой неделе наблюдаться больше не будет, но погода будет теплой и солнечной.
Ранее синоптики сообщили, что в четверг в Москве ожидаются дожди и грозы, воздух успеет прогреться до 23-35 градусов.
23 мая, 07:28Синоптики предупредили о похолодании в Москве