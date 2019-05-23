В Катаре лучшие отели летом снизят цены, чтобы привлечь туристов

ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Национальный совет Катара по туризму объявил о снижении цен на лучшие пятизвездочные отели и курорты по всей стране до 40%, чтобы привлечь туристов в жаркое время года, сообщили РИА Новости в совете.

"Мы рады предложить внутренним и приезжающим из-за рубежа туристам возможность насладиться лучшими услугами в нашем секторе гостеприимства с помощью спецпредложений. Вместе с нашими партнерами мы остаемся привержены развитию устойчивого туризма", - отметил глава офиса по маркетингу в совете по туризму Рашид аль-Курейши.

Сниженные цены, по которым также будут продаваться номера в отелях на побережье Персидского залива, будут действовать с 4 июня по 16 августа. Владельцы гостиниц готовы предоставить скидки не только на номера, но и на посещение расположенных в отелях ресторанов, спа-салонов, спортивных клубов.

Ранее глава Национального совета Катара по туризму Акбар аль-Бакер сообщил, что во время фестиваля, который продлится все лето, гостей эмирата ждет разнообразная развлекательная программа, сниженные цены в ресторанах и магазинах. Более того, родственники и друзья постоянно проживающих в Катаре иностранцев смогут в это время посетить эмират по их приглашению без виз. Он объявил, что за первый квартал этого года страну посетили на 10% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Более 140 тысяч человек побывали в Дохе проездом на круизных кораблях, которые впервые стали заходить в порт столицы в прошлом году.