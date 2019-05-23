Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

По словам офицера, состоявшиеся успешные испытания ракеты "отвечают целям Пакистана по поддержанию стратегической стабильности в регионе". Впервые Пакистан провел испытательный пуск этой ракеты 15 лет назад - в марте 2004 года. На вооружение пакистанских ВС "Шахин-2" была принята в 2014 году.