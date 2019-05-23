В Удмуртии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

УФА, 23 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в селе в Удмуртии при пожаре в частном доме, причина возгорания выясняется, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в 3 утра в жилом доме по улице Западная села Пудем. Спустя 45 минут пожар был потушен.

"В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, детей среди погибших нет. На месте работает лаборатория МЧС, следователи СКР Удмуртии, выясняются обстоятельства и причины трагедии", - сообщил агентству представитель ведомства.