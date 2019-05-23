Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T09:34Z
https://ria.ru/20190523/1554828431.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152748/52/1527485280_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_886e0c30b42a12c893ed110332441177.jpg
РИА Новости

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников в России

23 мая, 09:34
10530
CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel MeetingsВывеска Forbes
Вывеска Forbes
CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel Meetings
Вывеска Forbes. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Журнал Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Всего в него вошли 48 детей 20 бизнесменов, которые в общей сложности могут унаследовать 238 миллиардов долларов.
При составлении списка журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. Таким образом, на каждого из представленных в рейтинге наследников приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.
Первую строчку рейтинга уже четвертый год подряд занимает сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Наследство, которое он может получить, оценивается в 21,8 миллиарда долларов.
При этом еще осенью 2017 года Алекперов признавался, что сын не подходит на роль его преемника, так как считает эту работу слишком сложной. А весной прошлого года глава "Лукойла" сообщил, что оформил передачу своих акций наследникам через траст и они не смогут раздробить пакет.
Александр Головин
21 мая, 11:17
Головин и Капризов вошли в список Forbes самых успешных россиян до 30 лет
По сравнению с предыдущим годом рейтинг изменился незначительно. Так, место Дениса Гапонцева, сына основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева, занял сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.
"У совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге (18-е) — в этом году его 7,6 миллиарда долларов делятся уже на троих и каждому достается чуть больше 2,5 миллиарда долларов", — пишет журнал.
Всего по состоянию на апрель в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием в 440 миллиардов долларов.
"Если эту сумму поделить на общее число их детей — 304, то все они будут миллиардерами со средним состоянием 1,45 миллиарда долларов", — отмечает издание.
Кроме того, на этой неделе Forbes впервые опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. При его формировании принимались в расчет возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.
Всего в списке десять категорий: "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии", "Искусство", "Музыка и кино", "Социальные практики", "Мода и дизайн" и "Новые медиа". В результате в рейтинг попали полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), телеведущая Анастасия Ивлеева, управляющий директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко, основательница благотворительных магазинов Charity Chop и фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян и другие.
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
21 мая, 10:11
Forbes назвал самых перспективных россиян моложе 30 лет
1121915
Юсуф Алекперов (младший)ЛУКОЙЛВагит АлекперовРоссияОбщество
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
Лента новостейМолния