Forbes составил рейтинг самых богатых наследников в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Журнал Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Всего в него вошли 48 детей 20 бизнесменов, которые в общей сложности могут унаследовать 238 миллиардов долларов. Журналсоставил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Всего в него вошли 48 детей 20 бизнесменов, которые в общей сложности могут унаследовать 238 миллиардов долларов.

При составлении списка журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. Таким образом, на каждого из представленных в рейтинге наследников приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.

Первую строчку рейтинга уже четвертый год подряд занимает сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Наследство, которое он может получить, оценивается в 21,8 миллиарда долларов.

При этом еще осенью 2017 года Алекперов признавался, что сын не подходит на роль его преемника, так как считает эту работу слишком сложной. А весной прошлого года глава "Лукойла" сообщил, что оформил передачу своих акций наследникам через траст и они не смогут раздробить пакет.

По сравнению с предыдущим годом рейтинг изменился незначительно. Так, место Дениса Гапонцева, сына основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева, занял сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.

"У совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге (18-е) — в этом году его 7,6 миллиарда долларов делятся уже на троих и каждому достается чуть больше 2,5 миллиарда долларов", — пишет журнал.

Всего по состоянию на апрель в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием в 440 миллиардов долларов.

"Если эту сумму поделить на общее число их детей — 304, то все они будут миллиардерами со средним состоянием 1,45 миллиарда долларов", — отмечает издание.

Кроме того, на этой неделе Forbes впервые опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. При его формировании принимались в расчет возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.