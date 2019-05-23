В Генштабе Украины расследование Иловайской трагедии хотят довести до конца

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что намерен довести до конца расследование Иловайской трагедии, и пообещал донести до общественности все детали, как только дело рассекретят.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).

"Я предлагаю к Иловайску вернуться тогда, когда закончится расследование генпрокуратуры. Я бы хотел рассказать все обществу. Как только дело рассекретят, я расскажу все детали. Моя позиция – довести дело до конца и назвать все вещи своими именами, потому что не закончится для меня та боль, пока не станет известна судьба каждого бойца, который там пропал или погиб", - сказал Хомчак в четверг в эфире телеканала "112. Украина".

Он также подчеркнул, что сожалеет о погибших, но ему не стыдно смотреть в глаза бойцам армии, потому что он "никого не предал и до последнего был рядом с ними".

"Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть... я выходил вместе с теми людьми, теми бойцами добровольческих батальонов.... Если бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь на то, чтобы изменить в армии все, что возможно, чтобы люди не гибли", - сказал Хомчак.