В Греции появился первый дайвинг-парк

АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Первый дайвинг-парк появился в популярном среди туристов месте в Греции, сообщает греческое министерство энергетики и окружающей среды.

Отмечается, что для парка выделен морской район в муниципалитете Южная Кинурия на востоке Пелопоннеса.

Его площадь - 1 704 квадратных километров в Ормос-Тирос в Аркадии, приморской деревне на побережье Арголидского залива. Управление дайвинг-парком передано местной власти.