СМИ: Aramco прекратила переговоры с "Новатэком" об участии в "Арктик СПГ-2"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco прекратила длившиеся более полутора лет переговоры об участии в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам потенциальной сделки.
"Сделки больше нет, потому что "Новатэк" отдал ее (долю) Китаю", – объясняет собеседник газеты. Также госкомпанию из Саудовской Аравии не устроили предлагаемые условия сделки и потенциальные санкционные риски, добавляет другой источник. Сами стороны потенциальной сделки не комментируют ход переговоров.
О возможном участии Saudi Aramco в проекте впервые сообщила Financial Times в октябре 2017 года со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака. Осенью 2018 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что Saudi Aramco готова вложить в проект около 5 миллиардов долларов, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих называл возможность этих инвестиций "близкой к достижению", напоминает издание. Исходя из суммы сделки с Total, это эквивалентно чуть менее 20% в проекте. Позднее аль-Фалих сообщал, что компания претендует на 30% в проекте.
"Арктик СПГ-2" станет вторым крупнотоннажным СПГ-заводом "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсной базой проекта станет Утреннее месторождение на полуострове Гыдан, а сам завод будет включать три производственные линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая.
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Участниками "Арктик СПГ-2" являются "Новатэк" (90%) и французская Total (10%). В конце апреля "Новатэк" подписал с китайскими CNOOC и CNODC обязывающие соглашения о вхождении компаний в проект с долями участия 10% каждая. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что "Новатэк" планирует продать иностранным партнерам суммарно не более 40% в "Арктик СПГ-2".
При этом Saudi Aramco 22 мая сообщила, что договорилась с американской Sempra LNG об условиях 20-летнего контракта на покупку 5 миллионов тонн СПГ в год с первой фазы проекта Port Arthur LNG и хочет купить 25% в нем.
Отказ Saudi Aramco от участия в "Арктик СПГ-2" не означает закрытия газового рынка Саудовской Аравии для ямальского СПГ, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Данный проект "Новатэка" может стать одним из самых конкурентоспособных новых активов по сжижению газа в мире. А поскольку компания стремится увеличить продажи газа в перевалочных пунктах Камчатки и Мурманска, то у ямальского СПГ велик шанс попасть на Ближний Восток, пусть даже не под российским флагом, полагает эксперт.
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