Глава МИД Индии поздравила Моди с победой его партии на выборах в парламент

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж поздравила премьер-министра республики Нарендру Моди с "решительной" победой на завершившихся всеобщих парламентских выборах.

"Искренне поздравляю премьер-министра Нарендру Моди со столь решительной победой партии "Бхаратия джаната парти" (БДП). Выражаю признательность народу нашей страны", - написала Сварадж в своем аккаунте в Twitter

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" (БДП) одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция "Национальный демократический альянс" (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.

Основной соперник БДП - старейшая в Индии политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - по предварительным данным, получила 51 место. Политологи предрекали, что Конгресс, на всеобщих выборах 2014 года завоевавший вместе со своими союзниками лишь 69 мест, в текущем году заметно укрепит свое положение в парламенте и получит со своими сторонниками примерно вдвое больше мандатов.